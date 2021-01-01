دماء الجنرال سليماني ستعجل من هزيمة وانهيار اميركا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جاء في بيان الجيش انه مضى عام على استشهاد الجنرال اللواء الحاج قاسم سليماني على يد النظام الأمريكي المجرم ، الجنرال الذي سقى بدمه شجرة المقاومة العملاقة والإخلاص والعمل في المنطقة الإستراتيجية بغرب آسيا وبعثت دمائه حياة جديدة للمجاهدين على درب الحرية والتحرر .

وتابع البيان ان الاستكبار العالمي وعقب عقود من تواجده اللامشروع في المنطقة مازال محط كراهية شعوب المنطقة ويعتبر نفسه خاسرًا كبيرًا في المنطقة ، خاصة في العقد الثاني من الألفية الجديدة ،ومن هنا اقدم على ارتكاب جريمته في الثالث من كانون الثاني المنصرم بهدف إلتعويض عن بعض هزائمه امام شعوب المنطقة ، لكنه لم يكن يعلم أنه لن يجني من جريمته مكسبا بل انها ستعجل من هزيمة وانهيار اميركا./انتهى/