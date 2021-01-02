اعتداء على مسجد في المانيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أدى هذا الهجوم من قبل متطرفين مجهولين، صباح اليوم الجمعة، إلى أضرار مادية في المسجد، حيث نتج عنه تحطيم زجاج نوافذه، بالإضافة الى تكسير مقعد خشبي عند بوابته الرئيسية.

قال رئيس جمعية مسجد الفاتح علي أوزدمير، خلال حديث مع وكالة الأناضول. إن اشخاص مجهولين قاموا بمحاولة فتح باب المسجد، ومن ثم قاموا بتكسير نوافذه عند الساعة الرابعة والنصف فجرا.

وأضاف “أوزدمير” أنه فور الاعتداء أبلغ الشرطة بالحادث، معربا عن بالغ قلقه جراء ما حدث. حيث يعد هذا الهجوم الثاني خلال أسبوعين، داعيا الشرطة إلى القبض على المخربين “فورا”.

وفي 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تعرض المسجد لاعتداء مشابه، حيث رسم المتطرفون، الصليب بالاضافة الى كتابة عبارات على جدرانه، فضلا عن تشويه لوحة المسجد./انتهى/

المصدر: وكالة الأناضول