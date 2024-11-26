عدوان صهيوني يستهدف موقعين في ريف حمص

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح مصدر عسكري سوري: حوالي الساعة 19:10 مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال لبنان مستهدفاً موقعين في ريف حمص ما أدى إلى وقوع خسائر مادية

وأشارت وسائل إعلام سورية إلى أن القصف الإسرائيلي "استهدف عدداً من النقاط في "أم حارتين" في ريف حمص الغربي.

ويأتي هذا العدوان بعد أقل من 24 ساعة على اعتداء إسرائيلي آخر نُفّذ، مساء أمس الإثنين، استهدف منطقة القصير بريف حمص الجنوبي الغربي.

وطاول الاعتداء جسرَي الحوز والجوبانية، في ريف حمص الجنوبي الغربي، بالإضافة إلى جسور الحضور ومطربة والحوش عند الحدود مع لبنان.