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٢٦‏/١١‏/٢٠٢٤، ٥:١٥ م

عراقجي يلتقي مع نظيرته السلوفينية في لشبونة

عراقجي يلتقي مع نظيرته السلوفينية في لشبونة

التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيرته السلوفينية "تاينا فايون"، على هامش الاجتماع العاشر للجمعية العالمية لتحالف الحضارات التابعة للأمم المتحدة في لشبونة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيرته السلوفينية "تاينا فايون"، على هامش الاجتماع العاشر للجمعية العالمية لتحالف الحضارات التابعة للأمم المتحدة في لشبونة.

وتباحث الطرفان حول قضايا تهم الطرفين.

/انتهى/

رمز الخبر 1951237
شیرین سماره

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