عراقجي يلتقي مع نظيرته السلوفينية في لشبونة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيرته السلوفينية "تاينا فايون"، على هامش الاجتماع العاشر للجمعية العالمية لتحالف الحضارات التابعة للأمم المتحدة في لشبونة.

وتباحث الطرفان حول قضايا تهم الطرفين.

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