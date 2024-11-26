عراقجي يتباحث مع نظرائه في لشبونة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تباحث مع نظرائه على هامش الاجتماع العاشر للجمعية العالمية لتحالف الحضارات التابعة للأمم المتحدة في لشبونه.

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