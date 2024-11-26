  1. الدولية
  2. أوروبا
٢٦‏/١١‏/٢٠٢٤، ٥:١٠ م

عراقجي يتباحث مع نظرائه في لشبونة

عراقجي يتباحث مع نظرائه في لشبونة

تباحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظرائه في لشبونه على هامش الاجتماع العاشر للجمعية العالمية لتحالف الحضارات التابعة للأمم المتحدة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تباحث مع نظرائه على هامش الاجتماع العاشر للجمعية العالمية لتحالف الحضارات التابعة للأمم المتحدة في لشبونه.

عراقجي يتباحث مع نظرائه في لشبونة

/انتهى/

رمز الخبر 1951236
شیرین سماره

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات