أمير قطر يتوجه إلى المملكة العربية السعودية لحضور القمة الخليجية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه يأتي ذلك، فيما أعلنت الكويت أن أميرها نواف الأحمد الجابر الصباح أجرى اتصالا بأمير قطر وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتم التأكيد خلال الاتصال على لم الشمل والبدء بصفحة مشرقة بين الدول الخليجية.

وقبيل انعقاد القمة قال ولي العهد السعودي إن القمة الخليجية ستكون قمة جامعة للكلمة موحدة للصف وستترجم تطلعات السعودية ودول المجلس للم الشمل والتضامن لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

من جهة أخرى، أفادت وكالة الأنباء العمانية بأن سلطان عمان هيثم بن طارق، لن يحضر اجتماعات القمة الخليجية، بل سينوب عنه فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء.

المصدر: قنا