توقيع اتفاق مصالحة بين قطر والدول الخليجية في قمة "العلا" بالسعودية

وأفادت وكالة مهر للانباء انه تم اليوم الثلاثاء انطلاق أعمال القمة الخليجية في مدينة العلا السعودية، حيث وقّع المشاركون فيها على "بيان العلا" الذي يتضمن اتفاق المصالحة بين قطر والدول الخليجية.

وخلال القمة، دعا محمد بن سلمان "المجتمع الدولي إلى وقف برامج الصواريخ البالستية المهددة للسلم بالمنطقة" حسب زعمه، مؤكداً على ضرورة البناء على العوامل المشتركة بين دول مجلس التعاون، مهاجماً البرنامج النوويّ الإيرانيّ.

من جهته، قال أمير دولة الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح إن "تسمية إعلاننا "اتفاق التضامن" يعكس حرصنا على الأمة العربية حسب وصفه".

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد وصل اليوم إلى مطار مدينة العلا في السعودية للمشاركة في القمة الخليجية الـ 41.

وقالت قناة "الإخبارية" السعودية إن "محمد بن سلمان استقبل أمير قطر بعناق فور نزوله عن سلم الطائرة"

وبينما أوضحت السعودية أنها تعتزم رفع الحصار، لم يصدر عن الدول الثلاث الأخرى تصريح مماثل، وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصاراً بحرياً وبرياً وجوياً منذ منتصف العام 2017، متهمة إياها بدعم الإرهاب. ونفت قطر ذلك قائلة إن الحصار يهدف إلى تقويض سيادتها.

المصدر: الميادين

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