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٠٥‏/٠١‏/٢٠٢١ ٨:٥٣ ص

ملك البحرين لن يذهب الى قمة الرياض

ملك البحرين لن يذهب الى قمة الرياض

سيتوجه ولي العهد البحريني "سلمان بن حمد آل خليفة" إلى السعودية، ليترأس وفد بلاده في قمة دول مجلس التعاون اليوم، نيابة عن ملك البحرين "حمد بن عيسي آل خليفة".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه يعد ذلك ثاني تمثيل خليجي أدنى من قائد البلاد بعد سلطنة عمان، فيما كانت الكويت التي تبذل جهودا لإنهاء أزمة السعودية وحلفاءها مع قطر، أول دولة تؤكد حضور أميرها في فعاليات القمة.

وكانت المنامة قد أكدت خلال اجتماع لدول مجلس التعاون الخليجي، في الـ27 من ديسمبر 2020، ضرورة "رأب الصدع" بين الدول العربية وتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة وإعادة الأمور إلى "طبيعتها التاريخية.

وتستضيف السعودية القمة الخليجية الـ41 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الثلاثاء، في مدينة العلا شمال غربي المملكة./انتهى/

رمز الخبر 1910734

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