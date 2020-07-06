العميد نصيرزاده: بإمكاننا صنع منظومة محاكاة كافة الطائرات المتواجدة في البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان اليوم الاثنين اقيمت مراسم ازاحة الستار عن منظومة محاكاة طائرة "اليوشين" بحضور نائب القائد العام للجيش الايراني العميد "دادرس" وقائد القوة الجوية لدى الجيش العميد "عزيز نصيرزادة".

وقال نصير زاده: الاسطول الجوي الايراني يتضمن عدد كبير من الطائرات من صنع الكتلة الشرقية (الاشتراكية) والكتلة الغربية، ونمتلك منظومات محاكاة 90 في المئة منها، ومعظمها من صنع الخبراء في القوة الجوية التابعة للجيش الايراني.

وأشار الى أهمية صنع منظومة محاكاة طائرة "اليوشن"، قائلا: قطعنا خطوة كبيرة، وابشّر الأسطول الجوي الايراني، سواء المدني او العسكري، أن اليوم بات بإمكاننا أن نصنع منظومة محاكاة كافة الطائرات الفعالة في البلاد وفي الجيش، مشيرا الى أن ذلك يساعد في منع خروج العملة الصعبة من البلاد.

ولفت الى أهمية منظومة المحاكاة في توفير أمن الطيران، قائلا: نتطلع الى صنع منظومة محاكاة P3F في المستقبل، كي ندخل في المجال التكتيكي في هذا السياق./انتهى/.