غضب عماني اثر اساءة "الإخبارية السعودية"

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه تناقل العمانيون المداخلة المقتطفة من بث القناة الإخبارية السعودية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يقول الضيف: “هناك العديد من المواقف التي جمعت بين البلدين وكانت المملكة قد لعبت دور إيجابي في تلك المواقف أو الأزمات التي تعرض لها الشقيقة سلطنة عُمان”

وتابع:”كان آخرها حسب ما أتذكر تلك الموجة التي كانت تسمى بالربيع العربي والدعم الاقتصادي الذي قدمته المملكة وبعض دول مجلس التعاون للشقيقة عُمان”.

وتفاعل عديد من العمانيين مع ذلك الحديث، معتبرين أن فيه نوع من الاهانة لسلطنة عُمان، ومؤكدين أن السلطنة لم تتلقى أي مساعدات من أحد خلال تلك الأحداث.

ونشرت إحدى الناشطات العمانيات المقطع وعلقت عليه بالقول: “إلى قناة alekhbariyatv، هل هذا الحديث يستحق أن تستقبل به ضيفك، وان كان هذا الهراء صحيحاً، فمن المعيب أن تمن به على شقيقك؟”

وتابعت مستنكرة: “الصحيح بأن السلطنة لم تتلق أي مساعدات بعد تلك الأحداث، وسبق للوزير السابق يوسف بن علوي أن ذكر ذلك في حديثة لجريدة عكاظ”.

وشاركت سلطنة عمان الثلاثاء، بالقمة الخليجية رقم 41 في السعودية، وترأس وفد السلطنة فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء.

وكانت وكالة الأنباء العمانية قد أعلنت الاثنين أن السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء ، سيترأس وفد سلطنة عمان إلى القمة الخليجية.

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