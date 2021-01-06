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٠٦‏/٠١‏/٢٠٢١ ١١:٢٠ ص

إيران تنضم الى عضوية اتحاد الأيكيدو العالمي

إيران تنضم الى عضوية اتحاد الأيكيدو العالمي

أعلن رئيس الإتحاد الوطني الإيراني لجمعيات الفنون القتالية، يوسف بهتري، عن انضمام إيران الى عضوية اتحاد الأيكيدو العالمي.

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه أضاف بهتري، بعد 11 شهرا من الجهود المستمرة والمتابعة المتواصلة من قبل هذا الاتحاد، أصبحت إيران أخيرا عضوا رسميا في اتحاد الأيكيدو العالمي، وتم صباح اليوم اشعار الاتحاد الوطني للأيكيدو بذلك.

وقال بهتري: هناك حالیا 123 اسلوبا مختلفا من فنون الدفاع عن النفس يتم التدريب عليها في الاتحاد الوطني الإيراني لجمعيات الفنون القتالية، وسنبذل قصارى جهدنا للمشاركة في مختلف المسابقات العالمية والدولية في الأساليب التي نحن متمكنون منها، كما اننا نعمل على تحقيق التقدم في سائر الأساليب الأخرى للفنون القتالية.

/انتهی/

المصدر: ارنا 

رمز الخبر 1910772

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