مسابقات العدو بصربيا تلقب العداءة الإيرانية بالبطولة

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنها فازت فصيحي اليوم (السبت) بلقب البطولة بتسجيل زمن قدره ۷.۳۱ ثانية في سباق ۶۰ متر.

وكانت فصيحي فازت قبل ذلك في نفس المسابقات بلقب البطولة بتسجيل زمن قدره ۷.۳۰ ثانية.

وبدأ ت فصيحي التدريب في صربيا في خريف العام الماضي وشاركت في مختلف المسابقات وحققت أرقامًا قياسية جيدة ثم التحقت بنادي باك الصربي.

كما حطمت فصيحي الرقم القياسي المسجل في سباق ۱۰۰ متر الذي حققته الايرانية مريم طوسي سابقًا في مسابقات العاب القوى في ايران.

العداءة "فرزانة فصيحي" تحمل قبل ذلك الرقم القياسي الإيراني في سباق السرعة، وتمكنت من الفوز على عداءات اسيويات كبار كالعداءة الكازاخستانية " الغا".

و قد فازت فصيحي سابقا في سباق ۶۰ متر ببطولة صربيا للأندية داخل الصالات بتسجيل رقم قياسي قدره ۷.۲۹ ثانية.

وتمكنت فصيحي من تحطيم رقمها السابق (۷.۳۲) لحجز بطاقة التأهل إلى بطولة العالم لالعاب القوى داخل الصالات.

ونالت فصيحي في عام ۲۰۱۷ الميدالية البرونزية في بطولة آسيا للعدو داخل الصالات في سباق ۶۰ متر .

كما حازت على الميدالية الفضية في سباق ۱۰۰ متر في بطولة غرب آسيا بالإمارات في عام ۲۰۱۲.

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المصدر: ارنا