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٠٦‏/٠١‏/٢٠٢١ ٦:٤٩ م

المالكي:

الحشد الشعبي رادع قوي بوجه أعداء العراق

الحشد الشعبي رادع قوي بوجه أعداء العراق

 أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ان الحشد الشعبي رادعا قويا بوجه أعداء العراق وعاملا معززا لوحدته.

وأفادت وکالة مهر للأنباء أن المالکي قال في كلمة القاها خلال الحفل التأبيني الذي اقامته المديرية العامة للعمليات في هيئة الحشد الشعبي، ان "الحشد الشعبي ومن معه اجهض المؤامرات الكبرى ومشاريع بعض الدول"، مشيرا الى انه "ببركة الفتوى المباركة للمرجعية العليا ودماء الشهداء انتصر العراق على المؤامرات الخارجية".
 
 وشدد المالكي على "رفض محاولات اضعاف الحشد"، داعيا "الجميع الى العمل على دعم الحشد وحماية سمعته".
 
  واضاف المالكي"، ان "القادة الشهداء ضحوا بحياتهم وسالت دماؤهم دفاعا عن الوطن والمقدسات"، مؤكدا ان "الحشد الشعبي اكد وحدة العراق وسيبقى رادعا قويا بوجه أعداءه".

/انتهی/

رمز الخبر 1910791

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