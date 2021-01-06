الحشد الشعبي رادع قوي بوجه أعداء العراق

وأفادت وکالة مهر للأنباء أن المالکي قال في كلمة القاها خلال الحفل التأبيني الذي اقامته المديرية العامة للعمليات في هيئة الحشد الشعبي، ان "الحشد الشعبي ومن معه اجهض المؤامرات الكبرى ومشاريع بعض الدول"، مشيرا الى انه "ببركة الفتوى المباركة للمرجعية العليا ودماء الشهداء انتصر العراق على المؤامرات الخارجية".



وشدد المالكي على "رفض محاولات اضعاف الحشد"، داعيا "الجميع الى العمل على دعم الحشد وحماية سمعته".



واضاف المالكي"، ان "القادة الشهداء ضحوا بحياتهم وسالت دماؤهم دفاعا عن الوطن والمقدسات"، مؤكدا ان "الحشد الشعبي اكد وحدة العراق وسيبقى رادعا قويا بوجه أعداءه".

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