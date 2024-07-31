العراق...شهداء وجرحى من الحشد الشعبي في قصف أميركي على جرف الصخر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح الحشد الشعبي في بيانه أنّ "المعلومات المتوفرة تشير إلى أن استهداف الدوريتين التابعتين للواء 47 بالحشد تمّ بواسطة صواريخ أطلقت من مسيرات".

ووقع الانفجار في الساعة 21:30ـ، واستهدف سيارتين في منطقة السعيدات، وبحسب معلومات الميادين فقد أسفرت الغارة عن ارتقاء 3 شهداء.

ولاحقاً أفادت المصادر في العراق بأنّ العدوان استهدف كذلك رادارات وتجهيزات إنذار مبكر في جرف النصر.

وأكّدت مصادر في المقاومة بأنّ الجيش الأميركي عبر طائراته المسيرة هو من نفّذ هذه الغارات.

ولاحقاً، أعلن مسؤول عسكري أميركي للميادين أنّ القوات الأميركية في العراق هي التي نفذت غارة جوية دفاعية في منطقة المسيّب في محافظة بابل، زاعماً أنها استهدفت مقاتلين كانوا يحاولون شنّ هجوم بالمسيرات وتشكّل تهديداً للولايات المتحدة وقوات التحالف.

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