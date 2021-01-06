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٠٦‏/٠١‏/٢٠٢١ ١٠:٠٥ م

مسؤول عسكري: تم تحديد هوية جميع المتورطين ومرتكبي جريمة اغتيال الشهيد فخري زاده

مسؤول عسكري: تم تحديد هوية جميع المتورطين ومرتكبي جريمة اغتيال الشهيد فخري زاده

اعلن مساعد وزير الدفاع للشؤون التنسيقية العميد سعيد شعبانيان انه تم تحديد هوية جميع الجناة والمتورطين في عملية اغتيال الشهيد فخري زاده.

وأفادت وكالة مهر للانباء ان مساعد وزير الدفاع للشؤون التنسيقية العميد سعيد شعبانيان قال خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء على هامش مراسم اربعينية استشهاد العالم النووي في بلدة ابسرد الشهيد محسن فخري زاده وفي سياق مواصلة متابعة ملف هذا الشهيد الشامخ انه تم تشكيل فريق في وزارة الدفاع والاركان العامة للقوات المسلحة كما ان السلطة القضائية تتابع القضية بجدية.

وقال العميد شعبانيان انه تم التعرف على جميع الجناة والمتورطين في اغتيال هذا الشهيد البارز، ويجري الان اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتقالهم مؤكداً انه ثمة عقاباً صارماً للغاية ينتظر المجرمين، وسينالون جزاء افعالهم.

/انتهى/
رمز الخبر 1910796

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