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٠٦‏/٠١‏/٢٠٢١ ١٢:٤٦ م

أمير حاتمي:

الكيان الصهيوني متورط في اغتيال العالم النووي فخري زادة

الكيان الصهيوني متورط في اغتيال العالم النووي فخري زادة

أكد وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد أمير حاتمي، في رسالة لوزراء دفاع أكثر من 60 دولة بمناسبة استشهاد الدكتور فخري زاده، أن هناك أدلة دامغة على تورط الكيان الصهيوني في اغتيال الشهيد فخري زاده.

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه اشار وزير الدفاع الإيراني في رسالة وجهها إلى نظرائه في أكثر من 60 دولة، إلى مبادرات وإنجازات الدكتور فخري زاده في المجالات العلمية والبحثية، لا سيما إنتاج الأدوات والمعدات لمكافحة فيروس كورونا، مؤكدا ضرورة التخلي عن السلوك المزدوج في مكافحة إرهاب الدولة، ودعا المجتمع الدولي إلى إدانة هذا العمل غير القانوني والإجرامي وغير الإنساني.

وفي إشارة إلى تاريخ التورط المباشر لأجهزة المخابرات، وخاصة جهاز المخابرات التابع للكيان الصهيوني المحتل في اغتيال علماء إيرانيين، قال العميد حاتمي، أن هناك أدلة دامغة على تورط هذا الكيان في هذا الاغتيال.

واعتبر العميد حاتمي أن تجاهل هذه الجريمة يؤدي الى تكرارها وانعدام الأمن في العالم، مؤكدا ضرورة معاقبة المخططين لهذه الجريمة والمنفذين لها  وشدد على أن ايران تحتفظ بحق الرد عليها.

يتبع..

رمز الخبر 1910779

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