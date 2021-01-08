عراقجي: اذا رفعت واشنطن الحظر سنوقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمائة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المساعد السياسي لوزير الخارجية الايراني، عباس عراقجي، قال اذا رفعت الولايات المتحدة اجراءات الحظر سنوقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمائة.

واعلنت الجمهورية الاسلامية الايرانية عن توجيه رسالة الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية واخطارها ببدءتخصيب اليورانيوم بنسبة 20%.

هذا الاعلان يعني ان ايران اتخذت قرارها فيما يخص تطبيق المشروع الذي صادق عليه مجلس الشورى الاسلامية بعد عملية الاغتيال الجبانة للعالم النووي الايراني البارز الشهيد محسن فخري زادة . كما ان هذه الخطوة تعني ان احد البنود الستة لهذا المشروع فيما يخص القضايا النووية الايرانية سيدخل حيز التنفيذ ، وباطبع فان البنود الاخرى ستدخل حيز التنفيذ تدريجيا في حال تقاعس وتنصل الاطراف الاخرى عن الالتزام بتعهداتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي.

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