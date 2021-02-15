قائد الثورة رغم عدم ثقته بالمفاوضات لكنه دعم الفريق المفاوض

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه كتب مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية "عباس عراقجي" في تغريدة له على موقع "اينستغرام" ان قائد الثورة الاسلامية لم يكن متفائلا ابدا تجاه التفاوض ونوايا الاطراف الاخرى وكان يقول منذ اليوم الاول حتى الاخر بانه غير متفائل.

وصرح ان بطبيعة الحال فقد تبين بانه كان على حق واتضحت هذه القضية في جميع الامور. نحن ايضا خضنا المفاوضات على اساس عدم التفاؤل.

وتابع مساعد الخارجية: ان توصية سماحته لنا كانت على الدوام هي عدم التفاؤل وعدم الثقة بالطرف الاخر للمفاوضات وقد تحركنا نحن على هذا الاساس لكنه دعم مبدأ التفاوض والفريق المفاوض دوما.

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