هنية يبعث رسالة الى ايران والأمم المتحدة

وأفادت وكالة مهر للانباء ان حركة حماس الفلسطينية أعلنت في بيان صادر عنها اليوم ان هنية واصل اليوم جهوده السياسية والدبلوماسية لدعم وإسناد خطوات وحدة الشعب الفلسطيني على المستوى العربي والإقليمي والدولي، حيث بعث برسائل إلى العديد من الدول في إطار اتصالاته التي يقوم بها في هذا الصدد".

وأضاف البيان: أرسل رئيس الحركة برسائل إلى الأمم المتحدة، وقادة كل من إيران والأردن وسويسرا وجنوب إفريقيا، استعرض فيها الجهود التي قامت بها الحركة لتحقيق وحدة الشعب الفلسطيني وإنهاء حقبة الانقسام، وموافقتها على إجراء الانتخابات بمستوياتها المختلفة للمجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني الفلسطيني على قاعدة التوالي والترابط".

وتابع البيان، ان هنية دعا في رسالته "قادة الدول المختلفة إلى دعم هذه الجهود وإسنادها، والعمل على إنجاح هذه الخطوات التي من شأنها تعزيز وحدة الشعب الفلسطيني".

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