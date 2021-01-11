الربّاع الإيراني "مرادي" يستعدّ إلى تقلّد أوسمة جديدة في الأولمبياد الياباني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه من المقرر أن تنطلق دورة الألعاب الأولمبية في 23 من يوليو/تموز، لتتبعها بعد ذلك بشهر دورة الألعاب البارالمبية في 24 أغسطس/آب.

وسوف يتوجه الرباع الإيراني سهراب مرادي أولاً إلى التصفيات الأولمبية في كولومبيا، ثم في آخر فرصة حتى الأولمبياد، يحضر البطولات الآسيوية في أوزبكستان ويحقق كل ما ينوي تحقيقه.

یذکر أن الرباع سهراب مرادي توج ببطولة العالم لرفع الاثقال في لوس انجلس بامیرکا الاسبوع الماضی، محطما الرقم القیاسي العالمي في النتر والمجموع بمنافسات 94 کغم.

وتمکن مرادي من رفع 184 کغم في رفعة الخطف و 233 کغم في رفعة النتر متقلدا 3 ذهبیات في الخطف والنتر والمجموع 417 کغم .

کما توج المنتخب الوطني الایراني لرفع الاثقال للمرة الاولى في تاریخه ببطولة العالم التي جرت منافساتها في آناهایم بلوس انجلس في امیرکا.

وحصدت ایران 5 میدالیات ذهبیة و 4 فضیات و 5 برونزیات لتتوج ببطولة العالم لرفع الاثقال 2017 بحصولها علی 509 نقاط./انتهى/