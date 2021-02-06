رياضي إيراني يحطم الرقم القياسي العالمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رياضي إيراني من مدينة "مراغه" التاريخية في محافظة آذربايجان الشرقية (شمال غربي البلاد)، حطم الرقم القياسي العالمي في رفع الأثقال (وزن) 95 كغم.

وفي حوار مع مراسل إرنا اليوم (السبت)، أعلن رئيس دائرة الرياضة والشباب بمدينه مراغه، مهدي نوائي، ان " ارش سليمي" من هذه المدينة نجح في تحطيم الرقم القياسي الوطني في رفع الاثقال (وزن) 95 كغم.

وتابع نوائي، ان الرياضي آرش سليمي، تمكن من رفع ثقل بوزن 173 كغم ليتفوق على حامل الرقم القياسي السابق "روب وارد" البريطاني بفارق نصف كغم. وأضاف، ان هذا الرقم القياسي تم تسجيله في طهران بحضور رئيس الاتحاد الوطني لرفع الأثقال، واعضاء لجنة أقوى رجال إيران وحكام ومدربين دوليين.

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