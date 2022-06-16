رباع ايران يحصد 3 ذهبيات وفضية واحدة في كوريا الجنوبية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح الاتحاد الوطني الرياضي للمعاقين ومصابين الحرب (في ايران)، ان بختيار استطاع خلال محاولته الاولى ضمن المنافسات الفردية لبطولة رفع الاثقال الاسيوية والاقيانية 2022، ان يرفع وزن 177 كغ، وفي الثانية رفع 181 كغ وفي محاولته الثالثة تمكن من ثقل 185 والفوز بـ 3 ذهبيات ولقب هذه البطولة.

وسجل الرباع الايراني مامجموعه 543 كغم ليحرز 3 ذهبيات خلال سباق اسيا اقيانيا لرفع الاثقال، مضافا الى فضية واحدة لقاء مجموع النقاط التي حققها ضمن المنافسات الحرة لرفع الاثقال في كوريا الجنوبية./انتهى/