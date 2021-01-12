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١٢‏/٠١‏/٢٠٢١ ٣:١٩ م

خلال 24 ساعة الماضية؛

الصحة الايرانية: 6408 اصابات و 98 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الايرانية: 6408 اصابات و 98 وفاة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية سيما سادات لاري عن تسجيل 6408 اصابات و 98 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قالت لاري اليوم الثلاثاء في تصريحها الصحفي اليومي: انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 6408 اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى مليون و 299 الفا و 22 شخصا من ضمنهم 4507 اشخاص في حالة حرجة.

واضافت: ان اجمالي عدد المتعافين من المرض بلغ مليونا و 88 الفا و 456 شخصا فيما تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 98 حالة وفاة جديدة ليرتفع اجمالي عدد المتوفين الى 56 الفا و 360 شخصا.

واوضحت بانه تم لغاية الان اجراء 8 ملايين و 262 الفا و 166 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض وقالت: ان هنالك الان 7 مدن في الحالة الحمراء وهي ساري وآمل وفريدونكنار وقائمشهر ونكا في محافظة مازندران وبندركز وكردكوي في محافظة كلستان، شمال ايران، فيما هنالك 219 مدينة في الحالة الصفراء و 30 مدينة في الحالة البرتقالية و 192 مدينة في الحالة الزرقاء./انتهى/

رمز الخبر 1910929

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