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١٣‏/٠١‏/٢٠٢١ ٢:٢٤ م

غضون الساعات الـ24 الماضیة؛

الصحة الإيرانية تسجل97 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا وإصابة نحو 6 آلاف

الصحة الإيرانية تسجل97 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا وإصابة نحو 6 آلاف

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الاربعاء ملیون و 305 الاف و339 شخصا وبوفاة 97 اخرين خلال الساعات الـ24 الماضیة بلغ عدد المتوفین في ایران 56 الفا و457 شخص.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم الاربعاء انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل 6 الاف و317 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیون و305 الف و339 شخصا من بينهم 4469 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس  بلغ ملیون و 94 الفا و388 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 97 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 56 الفا و 457 شخص.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان ثمانیة ملايين و 316 الفا و 357 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

/انتهى/

رمز الخبر 1910970

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