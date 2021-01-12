بعد أقل من شهر على تشكيلها.. الحكومة الكويتية تقدم استقالتها

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان الناطق باسم الحكومة الكويتية قال اليوم الثلاثاء إن الوزراء قدموا استقالتهم لرئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الأحمد الصباح ووضعوها تحت تصرفه.

وفي التفاصيل، أعلن طارق المزرم في تغريدة على "تويتر"، إن رئيس الوزراء استقبل في قصر السيف، اليوم، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح، والوزراء حيث رفعوا للشيخ استقالة كل من أعضاء الحكومة واضعين إياها تحت تصرفه".

وقال بيان مركز التواصل الحكومي إن الاستقالة "أتت بعد ما آلت إليه علاقة مجلس الأمة والحكومة ومقتضيات المصلحة الوطنية".

المصدر: الميادين

/انتهى/