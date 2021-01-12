الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 5 أشخاص ربطتهم بايران

وأفادت وكالة مهر للانباء انه بعد سلسلة من الادعاءات الواهية ذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة قامت اليوم بفرض عقوبات على 5 أشخاص ربطتهم بإيران ووصفت كلا منهم بأنه إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص.

وبحسب بيان نشر على موقع الوزراة الامريكية فإن العقوبات استهدفت أباتاي محمد وهو مغربي الجنسية، وأحمد إسماعيل فؤاد رسول وهو عراقي الجنسية، وسلطان يوسف حسن وهو سعودي الجنسية وفؤاد أحمد نوري علي وهو عراقي الجنسية، بالإضافة إلى شريف نعمت حمه رحيم حماه وهو أيضا عراقي وزعم البيان انهم مرتبطين بايران.

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