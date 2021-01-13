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١٣‏/٠١‏/٢٠٢١ ١:١١ م

الهلال الأحمر الإيراني يصدر الأدوية إلى ساحل العاج ودول غرب إفريقيا

الهلال الأحمر الإيراني يصدر الأدوية إلى ساحل العاج ودول غرب إفريقيا

أعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لقاء مع وزير الصحة العامة في ساحل العاج، أن الهلال الأحمر الإيراني يصدر الأدوية إلى ساحل العاج ودول منطقة غرب إفريقيا.

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه أكد كريم همتي في لقاء مع وزير الصحة العامة في ساحل العاج "باآئوله اوجين آكا"، على دعم وزير الصحة في ساحل العاج لمستوصف الهلال الأحمر الإيراني، وقال أن الأدوية تدخل أبيجان بمراقبة وإجراءات رسمية، كما أن الهلال الأحمر الإيراني بحاجة إلى دعم وتعاون هذه الوزارة في ساحل العاج في توفير المعدات الطبية والبنية التحتية.

من جانبه قال وزير الصحة في ساحل العاج إن إيران من الدول الصديقة لساحل العاج، والسفارة الإيرانية في هذا البلد تسعى للتعاون مع وزارة الصحة في ساحل العاج في كل المجالات.

وفي إشارة إلى تقديم خدمات الهلال الأحمر المتخصصة في المركز الطبي التخصصي الإيراني بأبيجان، أشاد بتقديم الخدمات الإيرانية الأساسية للمحرومين والمحتاجين في ضواحي أبيجان.

/انتهى/

المصدر: ارنا 

رمز الخبر 1910964

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