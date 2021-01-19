وزير الصحة الغاني يشيد بخدمات الهلال الاحمر الايراني

وأفادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن ارنا أنه خلال لقائه رئيس جمعية الهلال الاحمر الايراني كريم همتي في العاصمة الغانية فري تاون الاثنين قال مانو: اننا نرغب بالتعاون مع جمعية الهلال الاحمر الايراني في مجالات التعليم خاصة الاطباء والممرضين.

ودعا الى الارتقاء بمستوى مستوصف الهلال الاحمر الى مستشفى تخصصي واضاف: انه وبعد اجراء التنسيقات وتقديم التسهيلات اللازمة لجمعية الهلال الاحمر يمكن في القريب العاجل تحويل هذا المستوصف الى مستشفى تخصصي.

واشاد وزير الصحة الغاني بالخدمات الواسعة التي يقدمها الهلال الاحمر الايراني في هذا البلد وقال: اننا نستفيد منذ اعوام طويلة خاصة في فترة تفشي فيروس كورونا من خدمات جمعية الهلال الاحمر الايراني.

من جانبه قال رئيس جمعية الهلال الاحمر الايراني كريم همتي خلال اللقاء: ان تقديم الخدمات الانسانية من قبل جمعية الهلال الاحمر الايراني مستمر منذ اكثر من 30 عاما في غانا وهي تاتي في اطار اهداف انسانية لتلبية حاجات شعب هذا البلد.

وجرى خلال اللقاء البحث حول صادرات الادوية من ايران الى غانا والحصول على التراخيص اللازمة لبيع الادوية الايرانية، وبناء عليه فقد تقرر ان يقوم وزير الصحة الغاني بتقيدم التسهيلات اللازمة لتسجيل وتوزيع الادوية الايرانية على نطاق واسع في صيدليات غانا نظرا لجودتها العالية واسعارها المناسبة وثقة المواطنين بها في هذا البلد.

وتقرر خلال اللقاء ايضا اصدار تراخيص العمل للاطباء الايرانيين الموفدين الى غانا.

يذكر ان مستوصف الهلال الاحمر الايراني في غانا يقدم خدماته للمواطنين الغانيين بما يضمه من مختلف اقسام المختبر والصيدلية والاشعة والعلاج الطبيعي واطباء عموميين اضافة الى الطواقم الطبية في اقسام النساء والولادة والداخلية والاطفال وطب العيون والاسنان.

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