لقاح كورونا الإيراني الكوبي المشترك لم یکن له أي آثار جانبية

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه قال الدكتور علي رضا بيغليري: "المرحلتان الأولى والثانية من التجربة السريرية للقاح كورونا، والتي يتم إنتاجها بالاشتراك مع كوبا ، لم يكن لها أي آثار جانبية حتى الآن".

وقال إن المرحلة الثالثة من التجربة السريرية لهذا اللقاح المشترك ستبدأ في وقت واحد في البلدين، مضيفا أن معهد باستير الإيراني بدأ العام الماضي التعاون مع كوبا لتطوير لقاح "الالتهاب الرئوي لدى الأطفال".

وقال بيغليري: "لقاح كرون ، الذي بدأ مع كوبا في الأشهر الخمسة إلى الستة الماضية وهو في مرحلة التجارب السريرية ، یطابق علی لقاح الالتهاب الرئوي للأطفال".

وأضاف رئيس معهد باستير الإيراني: "هذا اللقاح آمن للغاية وليس له أي آثار جانبية حتى الآن".

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