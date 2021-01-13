أكثر من 10آلاف ممرض/ة يوقعون على حملة "الشكر للسيد القائد"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن العلاقات العامة لنظام التمريض، أنه جاء في نص حملة "الشكر للسيد القائد": "نحن الممرضين لا نؤيد فقط التصريحات الأخيرة لقائد الثورة الإسلامية في مجال لقاح كورونا، بل نعتبر أنفسنا المدافع والمنفذ لأوامر وإرشادات قائدنا العزيز، ونعلم أن اللقاح بمفهومه العام هو عامل وقاية، لكن لقاح كورونا المُصنَع داخلياً هو عامل فخر وعزة وطنية وعنصر حماية لأرواح الشعب وسبالأخص القوى البشرية العاملة في النظام الصحي.

ونوه قائد الثورة الإسلامية الإيرانية خلال تصريحاته في مواضع عديدة إلى أهمية القطاع الصحي وضرورة توليد لقاح إيراني داخلي الصنع.

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