  1. إيران
  2. المجتمع
١٣‏/٠١‏/٢٠٢١ ٥:١٦ م

تعبيراً عن إمتنانهم لتصريحات سماحته؛

أكثر من 10آلاف ممرض/ة يوقعون على حملة "الشكر للسيد القائد"

أكثر من 10آلاف ممرض/ة يوقعون على حملة "الشكر للسيد القائد"

وقّع أكثر من 10 آلاف ممرض وممرضة على حملة "الشكر للسيد القائد" تعبيراً عن إمتنانهم لمواقف وآراء وتصريحات السيد القائد العقلانية والحكيمة فيما يتعلق بلقاح "كورونا" والأمور المفصلية المرتبطة بمهنة التمريض.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن العلاقات العامة لنظام التمريض، أنه جاء في نص حملة "الشكر للسيد القائد": "نحن الممرضين لا نؤيد فقط التصريحات الأخيرة لقائد الثورة الإسلامية في مجال لقاح كورونا، بل نعتبر أنفسنا المدافع والمنفذ لأوامر وإرشادات قائدنا العزيز، ونعلم أن اللقاح بمفهومه العام هو عامل وقاية، لكن لقاح كورونا المُصنَع داخلياً هو عامل فخر وعزة وطنية وعنصر حماية لأرواح الشعب وسبالأخص القوى البشرية العاملة في النظام الصحي.

ونوه قائد الثورة الإسلامية الإيرانية خلال تصريحاته في مواضع عديدة إلى أهمية القطاع الصحي وضرورة توليد لقاح إيراني داخلي الصنع.

/انتهى/

رمز الخبر 1910979

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 1 + 1 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات