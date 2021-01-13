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١٣‏/٠١‏/٢٠٢١ ١٠:٣٧ ص

مركز التجارب السريرية للقاح كورونا؛

مرحلة الحقن الرابعة للقاح فيروس كورونا الايراني / الحالة العامة للمتطوعين ثابتة وجيدة

مرحلة الحقن الرابعة للقاح فيروس كورونا الايراني / الحالة العامة للمتطوعين ثابتة وجيدة

قال مدير مركز التجارب السريرية للقاح كورونا، ان الحقنة الثانية من هذا اللقاح أُعطيت لثلاثة أشخاص في المجموعة الأولى، واكد ان الحالة العامة لجميع المتطوعين الإيرانيين "14 متطوع" جيدة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مدير مركز التجارب السريرية للقاح كورونا، قال ان الحقنة الثانية من هذا اللقاح أُعطيت لثلاثة أشخاص في المجموعة الأولى، واكد ان الحالة العامة لجميع المتطوعين الإيرانيين "14 متطوع" جيدة.

وصرّح مدير مركز التجارب السريرية بجامعة طهران للعلوم الطبية الدكتور، حامد حسيني، ان الحالة العامة للمتطوعين الايرانيين "14 متطوع" من المجموعة الاولى والثانية والثالثة جيدة، واكد ان هؤلاء الأشخاص بخير وكل شيء يسير على ما يرام.

واشار الى ان الحقن الثاني لثلاثة متطوعين اخرين تمت يوم امس الثلاثاء، مضيفاً ان هؤلاء المتطوعون يخضعون للمراقبة في الفندق مرة اخرى.

وقال مدير مركز التجارب السريرية للقاح كورونا، اننا سنقدم التقرير الكامل بالنتائج إلى لجنة السلامة يوم السبت القادم، واكد انه اذا اعطت اللجنة الإذن، سنحقن 7 لقاحات كورونا الإيرانية الأخرى

وتابع: "في الحقيقة، سيعقد اجتماع يوم السبت، وبعد التصريح يمكننا البدء بحقن المجموعة الرابعة".

/انتهى/

رمز الخبر 1910952

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