تسجيل6485 إصابة جديدة بكورونا

وافادت وكالة مهر للأنباء أن "لاري" قالت في إحاطتها اليومية الجمعة 15 يناير/كانون الثاني، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل 6 الاف و485 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیون و318 الف و295 شخصا من بينهم 4415 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیون و 107 الفا و11 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 83شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 56 الفا و 621 شخص.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان ثمانیة ملايين و 422 الفا و 554 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

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