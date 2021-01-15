وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه قال "ناصر الكناني" ردا على هذه التصريحات: أن رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، أدلى مؤخرا بتصريحات ضد الجمهورية الإسلامية في مقابلة مع فضائية "صدى البلد"، وهي بالطبع ليست المرة الأولى له.

ومضى الكناني قائلا، إن العسومي بدأ خطابه المعادي لإيران منذ الأيام الأولى من تولي مهامه بهذا المنصب، وقال متوجها بالكلام له: أن عدائك لإيران والاساءة لها لن يجعلك كبيرا ومحترما.

وأضاف أن إيران لا تخجل أبدا من دعمها الكامل للمقاومة في سوريا ولبنان وفلسطين والعراق واليمن ضد الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وفي محاربة داعش والإرهاب التكفيري، و في مسيرة التصدي للسياسات الإرهابية للادارة الامريكية والكيان الصهيوني في المنطقة ، قدمت العديد من الشهداء، من بينهم القائد الكبير الحاج قاسم سليماني، الذي يحظى باحترام دول وحكومات كثيرة في العالم.

وقال إن اتهام إيران بدعم الإرهاب، لن يفيد المتواطئين في جرائم داعش والإرهابيين التكفيريين، لأن أبعاد الإرهاب وجذوره الفكرية ورعاته، بات اليوم أوضح للعالم أكثر من أي وقت مضى.

وقال كناني مخاطبا رئيس البرلمان العربي: إن الاجدر بك أن لاتكون لسانا ناطقا للكيان الصهيوني وامريكا وتتحدث نيابة عنهما ضد إيران، بل الاجدر بك كرئيس للبرلمان العربي أن تتحدث بلسان الشعوب العربية التي تكن العداء لاسرائيل وتحترم ايران كثيرا.

وذكر العسومي بقوله بإنه ليس في وضع يسمح له بالتحدث نيابة عن حكومات وبرلمانات ودول سوريا والعراق واليمن وفلسطين بشأن إيران ونظامها.

عادل عبد الرحمن العسومي عضو في برلمان نظام آل خليفة في البحرين، و يترأس البرلمان العربي منذ أكتوبر 2020.

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المصدر: ارنا