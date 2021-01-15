حکام السعودیة ممهدون لتنفيذ مشاريع الكيان الصهيوني

وأفادت وکالة مهر للأنباء أن امير عبداللهيان قال ان التصريحات الاخيرة لوزير الخارجية السعودي واتهاماته لايران لا اساس لها من الصحة وهي مكررة ومملة ، مؤكدا ان على السعودية ان توقف الحرب ضد الشعب اليمني المظلوم وتكف عن قتل النساء والاطفال في اليمن.

واشار المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي للشؤون الدولية الى أن دعم السعودية لداعش والارهاب التكفيري حقيقة شاخصة أمام الملأ.

وتابع قائلا : ان المؤسف هو أن حكام السعودية تحولوا الى جرافات لتمهيد الطريق لمشاريع الكيان الصهيوني اللقيط في المنطقة ، وبالمقابل يسيئون التعامل مع الدول الاسلامية الجارة.

ودعا عبداللهيان السعودية الى انتهاج سلوك بناء مع دول الجوار والمنطقة ، والتخلي عن سياسة تأجيج الحروب ودعم الارهاب والمشاركة في حصار الشعوب.

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