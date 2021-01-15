مدافعان من برسبوليس بين الافضل في التشكيلة الآسيوية

وأفادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن ارنا أنه مع نهاية دوري أبطال آسيا، يواصل الموقع الإلكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم سعيه لمعرفة من يعتبرهم المشجعون أفضل 11 لاعباً في نسخة 2020.

في مركز قلب الدفاع حصل لاعب برسبوليس محمدحسين كنعاني المركز الاول بـ79.51 بالمئة من التصويت .

وفي مركز الظهير الايسر حصل اللاعب سعيد آقايي المركز الاول بـ 65.23 بالمئة من تصويت المشجعين .

ويبقى أن نرى ما الذي سيفعله اللاعبون الإيرانيون في باقي مراكز التشكيلة الاسيوية كلاعب الوسط والمهاجم.

وكان اللاعب مهدي عبدي قارا مهاجم نادي بيرسيبوليس الإيراني، قد فاز باستفتاء أجمل هدف في دوري أبطال آسيا 2020، وذلك عن الهدف الذي سجله في مرمى نادي النصر السعودي.

كما تم اختيار حارس مرمى فريق برسبوليس لكرة القدم، حامد لك، كأفضل حارس مرمى في دوري أبطال آسيا.

وجرى اختيار حامد لك، كأفضل حارس مرمى في دوري أبطال آسيا 2020، بعد أن فاز مع فريقه، برسبوليس، بلقب الوصافة في هذه الدورة من البطولة.

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