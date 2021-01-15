قارا يفوز بجائزة أجمل هدف في دوري أبطال آسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مهدي عبدي قارا، مهاجم نادي بيرسيبوليس الإيراني، فاز بجائزة أجمل هدف في دوري أبطال آسيا 2020، وذلك عن الهدف الذي سجله في مرمى نادي النصر السعودي.

وسجل عبدي قارا هدفا رائعا بالرأس خلال مباراة فريقه بيرسيبوليس أمام النصر في المربع الذهبي لدوري الأبطال.

وخلال الاستفتاء على جائزة أجمل هدف ، حصل عبدي قارا على نسبة 31.61% من الأصوات.

وحل عبد الرحمن العبيد لاعب النصر السعودي، في المركز الثاني بحصوله على 22.48% من الأصوات عن هدفه أمام السد القطري.

وضمت قائمة أجمل الأهداف أيضا هدف المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر السعودي في شباك سيباهان الإيراني.

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