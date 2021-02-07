  1. إيران
  2. الرياضة
٠٧‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٤:١١ م

برسبولیس مرشح لاستضافة دوري أبطال آسيا 2021

برسبولیس مرشح لاستضافة دوري أبطال آسيا 2021

 قدم نادي برسبوليس الإيراني طلبًا إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لإستضافة مباريات دور المجموعات من دوري ابطال آسيا 2021. وقبله طالب ناديا استقلال وفولاد خوزستان استضافة هذه المباریات.

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه حل برسبوليس في المجموعة الخامسة من دور المجموعات بدوري ابطال آسيا إلى جانب كل من: الریان القطري، وغوا الهندي، والفائز من بين (الوحدة الإماراتي والزوراء العراقي). 

یذکر أن نادي برسبوليس الايراني هو أكثر حامل للبطولة في الدوري الإيراني الممتاز بواقع 13 مرات، ويعتبر من أنجح الأندية الإيرانية تحقيقًا للبطولات على المستوى المحلي، والاسيوي.

وفاز برسبولیس للمرة الرابعة علی التوالي بلقب البطولة في للدوري الایراني الممتاز في الموسم الماضي وتاهل الى نهائي دوري ابطال آسيا 2020  للمرة الثانية في تاريخه بالفوز على النصر السعودي.

/انتهي/

رمز الخبر 1911677

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 3 + 6 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات