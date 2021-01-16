تدمير حاملات الطائرات والسفن الحربية إحدى استراتيجيات إيران الدفاعية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي أوضح في كلمة له اليوم السبت، على هامش المرحلة الأخيرة من المناورات الخامسة عشرة للحرس الثوري الإسلامي التي جرت في المنطقة العامة بالصحراء الوسطى، أنه "تتمثل أهدافنا الرئيسية في سياسات واستراتيجيات الدفاع في أن نكون قادرين على استهداف السفن الحربية المعادية، بما في ذلك حاملات الطائرات والسفن الحربية، باستخدام الصواريخ الباليستية طويلة المدى".

ونوه سلامي إلى أنه "من المتداول إصابة أهداف متحركة في البحر باستخدام صواريخ كروز منخفضة السرعة"، مبينا أنه " لكن استخدام الصواريخ الباليستية بسبب الأعماق والمسافات الطويلة التي يمكننا من خلالها استهداف أهداف متحركة في المحيط من قلب أرضنا هو إنجاز دفاعي عظيم تجسد وتطور في سلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني".

ختاما أكد اللواء سلامي: "لقد شهدنا اليوم إجراء مناورات ضخمة من قبل القوات الجوية للحرس الثوري الإيراني، بحيث يمكن تقييم هذا الجزء من السياسة الدفاعية في مجال التدريب بحيث عند الضرورة، يمكن تكراره إذا ما حدثت ظروف حقيقية تستوجب ذلك"./انتهى/