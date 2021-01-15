حرس الثورة الاسلامية يجري مناورة بمشاركة طائرات مسيرة واختبار صواريخ باليستية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المرحلة الأولى من مناورة الرسول الأعظم (15) (صلى الله عليه وآله وسلم) أقيمت في الصحراء الوسطى الإيرانية بتنفيذ عمليات مركبة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة للقوات الجوية لحرس الثورة الاسلامية الإيراني.

ووفقًا لوكالة "سباه نيوز" التابعة للحرس؛ فقد أقيمت المرحلة الأولى من مناورة الرسول الاعظم (15) للحرس الثوري الإسلامي صباح اليوم تحت الشعار المقدس يا فاطمة الزهراء (ع) بإطلاق مكثف للصواريخ الباليستية (ارض - ارض) وتنفيذ عمليات بطائرات مسيرة هجومية في عموم منطقة الصحراء الوسطى الإيرانية.

وفي هذه المرحلة من المناورات، التي أجريت بحضور اللواء حسين سلامي القائد العام لحرس الثورة الإسلامية، والعميد علي حاج زاده قائد قوات الجو فضاء في حرس الثورة الاسلامية اضافة الى مجموعة من كبار قادة ومسؤولي القوات المسلحة. تم تدشين جيل جديد من الصواريخ الباليستية (ارض - ارض) والطائرات المسيرة، خلال هجوم مشترك على قاعدة العدو الافتراضية وتدمير جميع الأهداف المحددة.

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