اللواء باقري: سنرد في أقصر وقت على أي خصم يفكر بالاعتداء على ايران

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه على هامش مناورات "الرسول الأعظم(ص) 15"، قال اللواء باقري: أن المناورات التي نفذت خلال الأسبوعين الماضيين، ستتواصل بشكل مكثف ومتزامن حتى الأربعاء المقبل.

واضاف: ان اجراء هذه المناورات يظهر القوة الصاروخية الايرانية التي يتراوح مداها بين القصير والمتوسط والبعيد، جاهزة للدفاع عن الوطن الإسلامي والمصالح والأهداف الوطنية الإيرانية بكل قوة.

واعتبر اللواء باقري الهدف من اختيار الأهداف على مسافة تزيد عن 1800 كيلومتر جنوب بحر عمان وبداية المحيط الهندي واستخدام عدد كبير من الصواريخ بعيدة المدى، اعتبره لتحذير أعداء الجمهورية الإسلامية الايرانية بانه اذا كان لديهم نوايا خبيثة تجاه مصالحنا الوطنية وطرق تجارتنا البحرية وأرضنا، سندمرهم بصواريخنا.

واكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري أنه لا نية لدى إيران لشن أي هجوم، لكنها سترد بقوة وفي أقصر وقت ممكن، على أي خصم يفكر بالاعتداء عليها.

واجرت قوات الحرس الثوري اليوم السبت وبنجاح المرحلة الاخيرة من مناورات "الرسول الاعظم 15"، بتنفيذ العمليات الاستراتيجية وإطلاق الصواريخ البالستية المضادة للسفن وتدمير الاهداف من مسافة 1800 كيلومتر بحضور رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري، والقائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي، وقائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زاده وعدد من كبار القادة العسكريين.

وبعد رصد موقع سفن العدو الافتراضي بواسطة منظومات استخبارات القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، نجحت الصواريخ الباليستية بعيدة المدى من مختلف الفئات ومن مسافة 1800 كيلومتر في إصابة وتدمير الأهداف المحددة في شمال المحيط الهندي.

انتهى