  1. إيران
  2. السياسة
١٧‏/٠١‏/٢٠٢١ ١١:٥٥ ص

شبكة فوكس نيوزالأمريكية؛

 تدعي هبوط صواريخ إيرانية قرب حاملة الطائرات نيميتز

 تدعي هبوط صواريخ إيرانية قرب حاملة الطائرات نيميتز

ادعت شبكة فوكس نيوز الامريكية هبوط صواريخ إيرانية بعيدة المدى على بعد 100 ميل من مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية نيميتز.

وأفادت وكالة مهر للانباء ان شبكة فوكس نيوز الأمريكية نقلت عن مزاعم مسؤولين أميركيين أن صواريخ إيرانية بعيدة المدى هبطت على بعد 100 ميل من حاملة الطائرات الأميركية نيميتز، وأن صاروخا واحدا على الأقل سقط على بعد 20 ميلا من سفينة تجارية في المحيط الهندي .

واجرى حرس الثورة الاسلامية في ايران وبنجاح المرحلةَ الاخيرة من مناوراتِ الرسول الاعظم (صلى الله عليه واله)، وذلك بتنفيذ عمليات استراتيجية للصواريخ الباليستية طويلة المدى وتدمير الاهداف من مسافة الف وثمانيمئة كيلومتر، وقد وصف القائد العام لحرس الثورة الاسلامية في ايران اللواء حسين سلامي استخدام الصواريخ الباليستية بعيدة المدى ضد الاهداف المتحركة في المحيط بالانجازِ الدفاعي الكبير.

وانطلقت يوم الجمعة المرحلة الأولى من مناورات الرسول الأعظم (صلى الله عليه واله) بتنفيذِ عمليات صاروخية وبالطيران المسير مشتَركة في الصحراءِ وسَط إيران. وأقيمت المرحلة الأولى من المناورات بحضور قادة حرس الثورة الإسلامية وبإطلاقِ صواريخ باليستية أرض - أرض وتنفيذ عمليات بطائرات مسيرة هجومية قاذفة للقنابل، وجرى استخدام جيل جديد من الصواريخِ الباليستية أرض - أرض، وتم تجهيز هذه الصواريخ برؤوس حربية قابلة للفصل والقدرة على التوجيه خارجَ الغلاف الجوي، فضلاً عن القدرةِ على تعطيلِ واختراق الدرعِ الصاروخي للعدو.

/أنتهي/

رمز الخبر 1911081

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 4 + 4 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات