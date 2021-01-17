 تدعي هبوط صواريخ إيرانية قرب حاملة الطائرات نيميتز

وأفادت وكالة مهر للانباء ان شبكة فوكس نيوز الأمريكية نقلت عن مزاعم مسؤولين أميركيين أن صواريخ إيرانية بعيدة المدى هبطت على بعد 100 ميل من حاملة الطائرات الأميركية نيميتز، وأن صاروخا واحدا على الأقل سقط على بعد 20 ميلا من سفينة تجارية في المحيط الهندي .

واجرى حرس الثورة الاسلامية في ايران وبنجاح المرحلةَ الاخيرة من مناوراتِ الرسول الاعظم (صلى الله عليه واله)، وذلك بتنفيذ عمليات استراتيجية للصواريخ الباليستية طويلة المدى وتدمير الاهداف من مسافة الف وثمانيمئة كيلومتر، وقد وصف القائد العام لحرس الثورة الاسلامية في ايران اللواء حسين سلامي استخدام الصواريخ الباليستية بعيدة المدى ضد الاهداف المتحركة في المحيط بالانجازِ الدفاعي الكبير.

وانطلقت يوم الجمعة المرحلة الأولى من مناورات الرسول الأعظم (صلى الله عليه واله) بتنفيذِ عمليات صاروخية وبالطيران المسير مشتَركة في الصحراءِ وسَط إيران. وأقيمت المرحلة الأولى من المناورات بحضور قادة حرس الثورة الإسلامية وبإطلاقِ صواريخ باليستية أرض - أرض وتنفيذ عمليات بطائرات مسيرة هجومية قاذفة للقنابل، وجرى استخدام جيل جديد من الصواريخِ الباليستية أرض - أرض، وتم تجهيز هذه الصواريخ برؤوس حربية قابلة للفصل والقدرة على التوجيه خارجَ الغلاف الجوي، فضلاً عن القدرةِ على تعطيلِ واختراق الدرعِ الصاروخي للعدو.

/أنتهي/