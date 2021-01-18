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١٨‏/٠١‏/٢٠٢١ ١٠:١١ ص

نائب عن الفتح:

امريكا والجماعات الارهابية تؤيد مايحدث في العراق من عنف وفوضى

امريكا والجماعات الارهابية تؤيد مايحدث في العراق من عنف وفوضى

اكد النائب عن تحالف الفتح عدي الشعلان ، اليوم الاثنين، ان امريكا والجماعات الارهابية تؤيد مايحدث في العراق من عنف وفوضى ، مشيرا إلى أن أمريكا تدعم العنف والفوضى للبقاء على وجودها فترة أطول في العراق .

وأفادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن العهد أنه قال الشعلان، أن ما حدث على مستوى الصعيد السياسي والمجتمعي تقف خلفه اجندات خارجية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. 

وأضاف، أن واشنطن والجماعات الارهابية تدعم الفوضى والخراب داخل العراق بهدف دعم كيان واشنطن العسكري  فترة أطول في العراق”.

وأشار إلى أن الجميع يعلم أن أمريكا  كانت ولا زالت تدعم الجماعات الارهابية المتطرفة وهي من ساهمت بشكل كبير في إدخال داعش للعراق”.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تقف حجر عثرة امام تطور الاقتصاد العراقي كما ننصح أمريكا التوقف عن التدخل السيء في شؤون العراق الداخلية”.

/انتهی/

رمز الخبر 1911098

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