  1. السياسة
٠٨‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٢:٣٢ م

العراق لا يحتاج إلى أي جندي أجنبي لحماية أرضه

العراق لا يحتاج إلى أي جندي أجنبي لحماية أرضه

أكد العميد "يحيى رسول" المتحدث الرسمي للقوات المسلحة في العراق أنّ الحدود بين العراق وسوريا تحت السيطرة التامة، وأن العراق لا يحتاج إلى أي جندي أجنبي ليقاتل الإرهاب معنا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن "الميادين"، أنّ المتحدث الرسمي للقوات المسلحة في العراق قال: "إذا حاولت الجماعات الإرهابية التسلل إلى العراق عبر الحدود مع سوريا سيكون ردنا قاسياً".

وأضاف: "إن تركيزنا ينصبّ على تأمين الحدود مع سوريا"، مشيراً إلى أن القوات العراقية "تقوم بعمليات نوعية واستباقية حققت من خلالها إنجازات ضد تنطيم داعش باعتقال وقتل مسؤوليه".

وقال رسول: "إن هيئة الحشد الشعبي هي من ضمن المنظومة العسكرية العراقية وهي السند والظهير للجيش العراقي"، وأكد أن هيئة الحشد "من ضمن المؤسسة الأمنية العراقية"، مضيفاً "نحن نفتخر بها وبإنجازاتها". 

وأكد القائد العام للقوات المسلحة في العراق للميادين أن العراق "لا يحتاج إلى أي جندي أجنبي ليقاتل الإرهاب معنا"، معتبراً أن بلاده تملك "قطعات حررت العراق وهي قادرة على حماية سيادته وإن كانت تحتاج للتكنولوجيا".

رمز الخبر 1904823

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