إيران تسجّل 83 حالة وفاة و 5 الاف و 806 حالة إصابة بفیروس کورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم الاثنین انه تم تسجیل 5 الاف و 806 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ 24 الماضیة،لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیون و336 الفا و217 شخصا من بينهم 4348 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیونين و125 الاف و499 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 83 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 56 الفا و 886 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان ثمانیة ملايين و 580 الفا و 126 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان./انتهى/