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٢٣‏/٠١‏/٢٠٢١ ٢:٣٩ م

خلال الساعات الـ24 الماضیة؛

وزارة الصحة تسجّل 69 حالة وفاة وإصابة 6 آلاف بفیروس کورونا في إیران

وزارة الصحة تسجّل 69 حالة وفاة وإصابة 6 آلاف بفیروس کورونا في إیران

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم السبت ملیون و 367 الفا و 32 شخصا، وبوفاة 69 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، فقد بلغ عدد المتوفین في ایران 57 الفا و294 شخصا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اضافت لاري في تصریحها الصحفي الیوم السبت، انه تم تسجیل 6 الاف و 207 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ 24 الماضیة، لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس داخل البلاد، الی ملیون و367 الفا و32 شخصا؛ من بينهم 4106 شخصا في وضع حرج.

واوضحت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیون و 158 الفا و 475 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 69 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 57 الفا و 294 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان ثمانیة ملايين و 850 الفا و 281 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان./انتهى/

رمز الخبر 1911244

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