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١٧‏/٠١‏/٢٠٢١ ٢:٢٦ م

خلال الساعات الـ 24 الماضیة؛

إيران تسجّل 86 حالة وفاة و6016 إصابة جدیدة بفیروس کورونا

إيران تسجّل 86 حالة وفاة و6016 إصابة جدیدة بفیروس کورونا

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الاحد ملیونا و330 الفا و411 شخصا، وبوفاة 86 شخصا اخرا خلال الساعات الـ24 الماضیة بلغ عدد المتوفین في ایران 56 الفا و803 شخصا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم الاحد انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة، تسجیل 6016 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیون و330 الفا411 شخصا من بينهم 4374 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیونا و119 الاف و137 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفى 86 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 56 الفا و 803 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان ثمانیة ملايين و 527 الفا و 307 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

/انتهى/

رمز الخبر 1911085

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