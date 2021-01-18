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١٨‏/٠١‏/٢٠٢١ ٥:٥٤ م

انتاج صابون نانو فعال ضد فيروس كورونا

انتاج صابون نانو فعال ضد فيروس كورونا

نجحت احدى الشركات الأجنبية لصناعة صابون النانو بانتاج وتسويق صابون يعتمد تقنية النانو لمكافحة فيروس كورونا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن هيئة تطوير تكنولوجيا النانو أن إحدى شركات الصابون أنتجت صابون يعتمد تقنية النانو لمكافحة فيروس كورونا، حيث تم تطوير هذا النوع من الصابون للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة التي تصنع صابون النانو كي سي جابر ان كل قطعة صابون تزن حوالي 2 جرام، وهو ما يكفي لغسل اليدين جيدا وتقدم الشركة الآن عبوات تحتوي على 20 قطعة من الصابون في صفين مقابل 30 باوند.

صابون غسيل اليدين Uriel Imara nano متوفر في محلات السوبر ماركت والصيدليات في جميع أنحاء ولاية كيرالا وكارناتاكا ويتم عرضه تدريجياً في أسواق أخرى في جنوب الهند. كما بدأت الشركة في تصدير هذه المنتجات إلى قطر.

ووفقا له، تعد شركة Uriel Imara من أوائل الشركات المصنعة لهذا النوع من الصابون النانوي في العالم وهو مثالي للأشخاص الذين يتنقلون دائما والذين لا يرغبون في استخدام الصابون في الأماكن العامة مثل المطاعم. ويحتوي هذا الصابون من الدرجة الأولى على 76-80٪ من مادة دهنية (TFM)

/انتهى/
رمز الخبر 1911111

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