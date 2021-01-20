رسمياً "بايدن" الرئيس ال46 للولايات المتحدة الأمريكية

وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الجزيرة: وبعد أداء القسم، بدأ بايدن في إلقاء خطابه على منصة التنصيب أمام مبنى الكابيتول في العاصمة الأميركية واشنطن، في حفل يحضره مايك بنس نائب الرئيس المنتهية ولايته، وكذا رؤساء أميركيين سابقين ومسؤولين في الكونغرس والرئيس الأسبق باراك أوباما وزوجته، والرئيس الأسبق بيل كلينتون وزوجته وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.

وأشرف رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، على أداء جو بايدن القسمَ الرئاسي، ثم أشرفت القاضية المعاونة سونيا سوتومايور على أداء نائبة الرئيس كامالا هاريس القسم.

وقبل ذلك ألقت عضو مجلس الشيوخ إيمي كلوبوتشار خطابَ الترحيب، ثم بعدها ألقى روي بلانت رئيسُ لجنة الكونغرس المشتركة لمراسم التنصيب كلمتَه، ثم تلي دعاء كنسي. بعد ذلك عزفت البحرية الشعار الوطني الثلاثي وأدت الفنانة ليدي غاغا النشيد الوطني.

ويبقى لافتا أن مجرياتِ هذا اليوم غابت عنها بروتوكولات متعارف عليها خصوصا مع غياب ترمب و زوجتِه، كما شهدت تغييرا في إجراءات تسليم الحقيبة النووية.

وعلى الساعة 21:50 بتوقيت مكة المكرمة، سيتم التوجه إلى مقبرة أرلينغتون الوطنية بحضور الرؤساءِ السابقين بيل كلينتون وجورج بوش الابن وباراك أوباما.

الوصول إلى البيت الأبيض

وبعد هذه الفعاليات، ينتظر وصول جو بايدن وزوجته إلى البيت الأبيض. ولن يكونَ في استقبالهما ترامب وزوجتُه، بل رئيس العمليات والخِدْماتِ المنزلية في البيت الأبيض، تيموثي هارليث.

وفي السياق، قالت مديرة الاتصالات المقبلة بالبيت الأبيض "لم يكن هناك أي اتصال مباشر بين بايدن وترمب قبل حفل التنصيب".

وقد ترك ترامب خطابا لبايدن في المكتب البيضاوي، وهو تقليد يحمل قيمة كبيرة في مراسمِ الاستلام بعد أن قيل أنه سيعرض عن هذه الخطوة. كما ترك مايك بنس نائب ترامب رسالة لخليفته كامالا هاريس.

وكان بايدن استهل فعاليات تنصيبه بحضوره مع نواب من الكونغرس قداسا في كنيسة بواشنطن، وذلك مباشرة بعيد مغادرة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب البيت الأبيض نحو مقر إقامته في فلوريدا.

ووصل بايدن إلى واشنطن قبل فعاليات التنصيب وسط تشديد للإجراءات الأمنية في العاصمة لتأمين الحفل. وفور وصوله، شارك مع نائبته كامالا هاريس في حفل عند نصب تذكاري خُصص لتكريم ضحايا فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقبل مغادرته مسقط رأسه في ولاية ديلاوير، تحدث بايدن في كلمة عن رغبته خلال شبابه في الكفاح من أجل ما كان يحلم به، وقال إن هناك فرصا عظيمة في بلاده التي تمر بأوقات مظلمة.

15 أمرا رئاسيا

وفي وقت سابق، أكد مستشارو بايدن أنه سيصدر فور دخوله البيت الأبيض 15 أمرا رئاسيا، يبطل فيها إجراءات اتخذتها إدارة ترامب، منها إلغاء سياسات ترامب للهجرة، وإعادة الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ ومنظمة الصحة العالمية.

وحسب المستشارين، سيلغي بايدن مرسوم الهجرة المثير للجدل الذي اعتمده سلفه لمنع رعايا دول ذات أغلبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة.

وسيعلق أعمال بناء جدار على حدود المكسيك وتمويله بموازنة من وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، وهي مسألة أثارت في السنوات الأربع الماضية معارك سياسية وقضائية حادة.