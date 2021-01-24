وفاة 89 حالة جديدة في البلاد اثر فايروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن السيدة لاري أضافت، خلال مؤتمرها اليومي حول اخر حصيلة تفشي فيروس كورونا في ايران، انه "تم منذ ظهيرة يوم امس السبت لغاية اليوم الاحد، تسجيل 5 الاف و945 اصابة جديدة بفيروس كورونا في ايران؛ وارتفاع اجمالي عدد المصابين داخل البلاد الى مليون و372 الاف و977 شخصا".

كما نوّهت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية، الى تعافي مليون و164 الاف و794 شخصا من المصابين في ايران لحد الان، بينما وصفت حالة 4090 مصابا بانها حرجة ويخضع هؤلاء للعناية المشددة داخل المستشفيات والمراكز العلاجية.

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