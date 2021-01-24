المُحترف الإيراني "ترابي" يخرج من قائمة إدارة النادي العربي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الراية، أنه تعاقد النادي العربي مساء السبت مع قائد منتخب تونس ونجم الدحيل يوسف المساكني على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف الموسم.

كانت المُفاوضات بين العربي والدحيل بدأت منذ فترة من أجل الحصول على خدمات اللاعب الذي يُعد واحدًا من أفضل لاعبي الخط الأمامي والتعاقد معه يُمثل صفقة قوية لخط هجوم العربي الذي يُعاني من نقص المُهاجم الهدّاف الذي يستطيع أن يصنع الفارق في المباريات، ويُعد المساكني من اللاعبين المُتميزين الذين قدّموا مُستويات متميزة.

ولم تعلن إدارة النادي عن اللاعب الذي سوف يخرج من القائمة ويتم قيد المساكني بدلًا منه، ولكن اللاعب سيكون المُحترف الإيراني مهدي ترابي.

وشارك المساكني في تدريب الفريق مساء يوم أمس وسط ترحيب كبير من جانب الجهازين الفني والإداري ولاعبي الفريق الأول للنادي العربي وكذلك رئيس النادي الذي حرص على حضور التدريبات لدعم اللاعبين بكل قوة، قبل مُواجهة الفريق أمام فريق أم صلال يوم الأربعاء المُقبل في دور ال 16 من بطولة كأس الأمير./انتهى/